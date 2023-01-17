деревня Слободка, деревня Слободка, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Слободка

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лебедевская волость
Слободка, з., спл. р. Вилия, жит. 21 (10 м. 11 ж.), дес. 24, у. гор. 17 в., вол. пр. 14 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Молодечно 16 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Мясотский сельсовет
д Слободка3

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Мясотский сельсовет
д. Слободка6
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