агрогородок Сарья, агрогородок Сарья, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Сарья

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Сариянская волость
125. Сариянское, волостное правление (уездный город в 17 верстах). В 1 версте — церковь православная, водяная мельница, лавка, ярмарка. В 3 верстах — усадьба Невляны, цер Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Дриссенский уезд, Сарьянская волость
1СарияимениеСарьянка, рекан/дС. И. Лопацинскому, помещику, кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет
д Сарья527

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Сарьянский сельсовет
аг. Сарья210
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