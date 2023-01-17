Сарья
Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
125. Сариянское, волостное правление (уездный город в 17 верстах). В 1 версте — церковь православная, водяная мельница, лавка, ярмарка. В 3 верстах — усадьба Невляны, цер Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
1СарияимениеСарьянка, рекан/дС. И. Лопацинскому, помещику, кат.1
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сарья527
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Сарья210