село Былка, село Былка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Былка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд
1525Былка (Былки), с. вл.при колодцах.257220773872Церковь православная 1. Заводов 3: винокуренный 1, пивоваренный 1 и кирпичный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Атюшская волость
386. Былка, село бывшее государственное и владельческое, дворов 297, жителей 1650, церковь православная, питейный дом, ветряная мельница, крпрш., винокуренный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-46331Билкаселоцентр сільської радир-н Коропськийсільрада Билська
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