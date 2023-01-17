деревня Польское Кичатово, деревня Польское Кичатово, Барашевская волость, Темниковский уезд (на 1911) — Familio

Польское Кичатово

Барашевская волость, Темниковский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2636Польское Кичатово, д. каз.при рч. Кичатовке.1717177353
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Барашевская волость
деревня Польское-Кичатово«Стрельниковское» п.-т. отделение1712
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