деревня Масляный Мыс, деревня Масляный Мыс, Касевская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Масляный Мыс

Касевская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1256Масляный Мыс, деревня.при оз. Подворном, близь р. Буя.1701248184155Р. — Часовня. Мельницы водяная и ветреная. Пчеловодство, плотничество и кузнечное ремесло.
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Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Касевская волость
757. Масляный Мыс, деревня бывшая удельная, при озере Подводпом, дворов 78, жителей 437, часовня, 10 лавок

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Касевская волость
23Масляный Мыс, с. при оз. Подборном и р. Каме, на пр. дор., церковь (постр. в 1895 г.), зем. шк., 3 бак. лав., хл.-зап. маг.16414102260267Земледелие
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