Масляный Мыс
Касевская волость, Бирский уезд (на 1906)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1256Масляный Мыс, деревня.при оз. Подворном, близь р. Буя.1701248184155Р. — Часовня. Мельницы водяная и ветреная. Пчеловодство, плотничество и кузнечное ремесло.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
757. Масляный Мыс, деревня бывшая удельная, при озере Подводпом, дворов 78, жителей 437, часовня, 10 лавок
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
23Масляный Мыс, с. при оз. Подборном и р. Каме, на пр. дор., церковь (постр. в 1895 г.), зем. шк., 3 бак. лав., хл.-зап. маг.16414102260267Земледелие