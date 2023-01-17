посёлок Большие Леуши, посёлок Большие Леуши, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Большие Леуши

Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
717Леушинский, ул. остяк.при р. Большой Оби.29580112428Почтовая станция.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Котская волость
Леушинския тор., при р. Оби, на почт. тр.598½2546912½40

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район
192436Большие Леушипосёлок62°09'с.ш.67°11'в.д.P-42-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Малый Атлым
71821416106п Большие Леушипоселок
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