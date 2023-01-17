село Палисма, село Палисма, Лакский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Палисма

Лакский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Казикумухский округ, Мугарское наибство
590Палисма65146148294казикумухцымусульмане сунитыкумухский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Лакский район
145541Палисмасело42°14'47°02'K-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Лакский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Камахальский
82632412106с Палисмасело
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