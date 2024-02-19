село Чахати, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014) — Familio

Чахати

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ჭახათი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Аджарская АССР, Кобулетский район, Чахатский сельсовет
село Чахати2205220872

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ჭახათის თემი
ჭახათიChakhatiМужчин: 208. Женщин: 182. Всего: 390.

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