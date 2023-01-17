деревня Ушья, деревня Ушья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019) — Familio

Ушья

Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Больше-Кондинская волость
Ушьинский в. п., при р. Конде, на прос. дор.810859387436140 —81 —29

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский район
204240Ушьядеревня60°13'с.ш.64°29'в.д.P-41-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Кондинский муниципальный район, Сельское поселение Мулымья
71816423126д Ушьядеревня
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