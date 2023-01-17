деревня Большое Свинорье, деревня Большое Свинорье, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Большое Свинорье

Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2875Свинорье, с. вл.при рч. Свинорке.2626226274Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость
1078. Свиноры, село бывшее владельческое, при речке Свинорке, дворов 17, жителей 100, церковь православная

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Село Б. Свинорье 278Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 619Земское училище.
Дер. М. Свинорье278платформа Кокошкинская. 39

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Новомосковский административный округ
62025Большое Свинорьедеревня55°34'с.ш.37°09'в.д.N-37-015
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