Большое Свинорье
Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2875Свинорье, с. вл.при рч. Свинорке.2626226274Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1078. Свиноры, село бывшее владельческое, при речке Свинорке, дворов 17, жителей 100, церковь православная
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Б. Свинорье 278Московско-Киево-Воронежская железная дорога, станция Апрелевка. 619Земское училище.
Дер. М. Свинорье278платформа Кокошкинская. 39
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62025Большое Свинорьедеревня55°34'с.ш.37°09'в.д.N-37-015