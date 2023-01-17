Зеленковка
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2819Зсленьковка, слоб. вл.при рч. Суле.43596669684Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
593. Зеленьково, село бывшее владельческое, при реке Суле, дворов 154, жителей 891, церковь православная, базар, ярмарка, кирпич. з.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21528Зеленківкаселоцентр сільської радир-н Недригайлівськийсільрада Зеленківська