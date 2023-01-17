деревня Конец Луг, деревня Конец Луг, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Конец Луг

Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Мартыновская волость
134Концелужныйпоселенцы7

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Казачинско-Ленский район
326967Конец Лугдеревня56°01'107°42'O-48-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Новоселовское сельское поселение
25614416106д Конец Лугдеревня
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