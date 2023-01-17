деревня Ермоловка, деревня Ермоловка, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ермоловка

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
546Григорьевское (Ермоловские выселки), сц. вл.при рч. Кочуре.24658291272
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Кочуровская волость
173. Григорьевское (Екатериновка), сельцо и деревня бывшая владельческая, при речке Кочуре, дворов 121, жителей 880

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
329573Ермоловкадеревня53°26'с.ш.39°16'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Кочуровское сельское поселение
61615428151д Ермоловкадеревня
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