Стяпонишкяй
Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Стефанишки, д., жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 16, у. гор. 51 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Подбродье 22 в.
Стефанишки, з. (Сенкевича), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 70, у. гор. 58 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 43 в., ст. ж. д. Подбродье 22 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Steponiškių k.