другое 3192 км, другое 3192 км, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

3192 км

Чулымский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
другое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Чулымский район
2647043192 кмнп55°07'80°47'N-44-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Чулымский муниципальный район, Сельское поселение Кокошинский сельсовет
50659419106нп 3192 кмнаселенный пункт
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