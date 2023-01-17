Верховье Сявы
Карияновская волость, Тамбовский уезд (на 1911)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
393Верховье Сявы (Дуплятый Курган), сц. вл.при рч. Сяве.4521118712681Заводов: конных 2, овчарных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
84. Верховые Сявы (Дуплятый Курган), при речке Верховой Сяве, дворов 158, жителей 1384
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
сельцо Дупляты Рамино«Покровско-Марфинское» п.-т. отделение4212
сельцо Дупляты Маслово«Покровско-Марфинское» п.-т. отделение4212