сельцо Верховье Сявы, сельцо Верховье Сявы, Карияновская волость, Тамбовский уезд (на 1911) — Familio

Верховье Сявы

Карияновская волость, Тамбовский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
393Верховье Сявы (Дуплятый Курган), сц. вл.при рч. Сяве.4521118712681Заводов: конных 2, овчарных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Карияновская волость
84. Верховые Сявы (Дуплятый Курган), при речке Верховой Сяве, дворов 158, жителей 1384

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Карияновская волость
сельцо Дупляты Рамино«Покровско-Марфинское» п.-т. отделение4212
сельцо Дупляты Маслово«Покровско-Марфинское» п.-т. отделение4212
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