деревня Лесная Поляна, деревня Лесная Поляна, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Лесная Поляна

Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Можгинский район
718210Лесная Полянадеревня56°24'00"52°12'00"O-39-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Можгинский муниципальный район, Можгинское сельское поселение
94635435106д Лесная Полянадеревня
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