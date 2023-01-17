деревня Мацкяй, деревня Мацкяй, Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020) — Familio

Мацкяй

Prienų rajono savivaldybė, Kauno apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Kauno apskritis, Prienų rajono savivaldybė, Balbieriškio seniūnija
Mackių k.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close