сельцо Бахтияр-Брехово, сельцо Бахтияр-Брехово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд (на 1914) — Familio

Бахтияр-Брехово

Зюзинская волость, Лаишевский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1139Бахтияр-Брехово, сц. вл.при рч. Бахтиярке.423965245260
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Зюзинская волость
413. Берехова (Бахтияр), деревня бывшая владельческая, при речке Салтанке, дворов 73, жителей 465, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Зюзинская волость
Бахтияр, Зюзинскойсм. Брехова
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Брехова, Зюзинской русские463
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