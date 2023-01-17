село Добрячево, село Добрячево, Паршинская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Добрячево

Паршинская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6418Добрячево, с. вл.при колодце.1618175544Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Старковская волость
472. Добрячево, село бывшее владельческое, дворов 14, жителей 71, волостное правление (уездный город в 16 верстах), церковь православная

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Паршинская волость
7404Добрячево село1011470175
7405При нем лесная сторожка Косоговского2171186
7406Тоже усадьба Косоговского8170175
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