село Васильево-Шамшево, село Васильево-Шамшево, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Васильево-Шамшево

Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Черкасский округ
64Васильевский, пос. вл.при рч. Кагальнике.7341145140
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Ростовский округ, Шамшевская волость
590Васильево-Шамшевский поселок, Шамшевской волости, при реке Кагальнике1701254582584Сельское правление, кр. т-во, церковно-приходская школа80503

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Кагальницкий район
49400Васильево-Шамшевосело46°52'00"39°58'00"L-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Кагальницкий муниципальный район, Иваново-Шамшевское сельское поселение
60622412101с Васильево-Шамшевосело
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