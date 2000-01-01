деревня Ольховка-Комбаровка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния (на 1926) — Familio

Ольховка-Комбаровка

Тамбовский уезд, Тамбовская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Морозовка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
383Ольховка (Хвощинская), д. вл.при пруде.3830316774Мельница.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Больше-Липовицкая волость
деревня Ольховка Камбарово«Покровско-Марфин.» почт.-телегр. отдел.3314

Список населённых мест Тамбовской губернии 1926 года

№ по уездуНазваниеГод возникновенияХозяйствМужчинЖенщинВсегоКм. от уездного центраКм. от волостного центраКм. от ближайшей ж. д. станции
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Больше-Липовицкая волость
45Ольховка-Камбаровка (Морозовка), деревняРусских: 143. Прочих: —. Всего: 143.3333476804014Кандауровка: 18.

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