деревня Елангачева, деревня Елангачева, Бирский уезд, Уфимская губерния (на 1886) — Familio

Елангачева

Бирский уезд, Уфимская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1059Елангачева, деревня.при оз. Елангаче.8630144356Т. —
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Новотроицкая волость
866. Елангачева, деревня бывшая государственная, при озере Елангаче, дворов 57, жителей 302, мечеть
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