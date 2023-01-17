деревня Батов, деревня Батов, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Батов

Дзержинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Рождественская (Христорождественская) волость
1067Батов, пос. (п. уч. Батов, 166 дол.), на кл. Батове16454040

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Дзержинский район
137947Батовдеревня56°50'94°36'O-46-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Дзержинский муниципальный район, Сельское поселение Шеломковский сельсовет
4613431106д Батов#Н/Д
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