хутор Рынок-Каргальский, хутор Рынок-Каргальский, Цимлянский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Рынок-Каргальский

Цимлянский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
489Рынковский (Рынок).при оз. Рынковском.218683
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Романовская станица
3853Рынковский хутор, Романовской станицы, при при реке Соленой1212070389345Хуторское правление, приходское училище158?7310
1-й Донской округ, Каргальская станица
3858Рынок хутор, Каргальской станицы, при реке Сухой61868203185Хуторское правление1596914

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Цимлянский район
49272Рынок-Каргальскийхутор47°36'00"41°54'00"L-37-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Цимлянский муниципальный район, Лозновское сельское поселение
60657433126х Рынок-Каргальскийхутор
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