Населенное место

Козорезская, л. стор. (Кн. Друцкаго-Любецкого), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 1¾, у. гор. 4-2 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Лида 42 в.