деревня Матвеевская, деревня Матвеевская, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Матвеевская

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Островская волость
579. Матвеевская (Большой Двор), деревня бывшая владельческая, при реке Индоманке, дворов 4, жителей 24, пчт. и обыв. ст.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Островская волость
48Матвеевская (Великий Двор) (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Зуевского81621224397103земледелиеотх. зар., извз.Вытегорско-Белозерский почтовый трактклзд.Пчт. и зем. кон. ст., этапное помещение.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
34327Матвеевскаядеревня60°38'с.ш.37°58'в.д.P-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
19612404213д Матвеевскаядеревня
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