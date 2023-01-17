деревня Ягодино, деревня Ягодино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Ягодино

Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4739Ягодинская (Гордеево), д. вл.при р. Буже.757555166164
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Ягодинская волость
1366. Ягодина, деревня бывшая владельческая, при речке Буже, дворов 67, жителей 416, волостное правление (уездный город в 70 верстах). В 8 верстах — хруст. з. В 10 верста Показать все

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Ягодинская волость
6071Ягодино деревня4929069691

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район
308447Ягодинодеревня55°34'40°17'N-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Сельское поселение поселок Уршельский
17620490186д Ягодинодеревня
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