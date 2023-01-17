село Старые Радуляны, село Старые Радуляны, Флорештский район (на 2017) — Familio

Старые Радуляны

Флорештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
806Радулены, с. вл.при урочище Радулен.24115306248Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Флорештская волость
600. Радуляны, деревня царан, дворов 147, жителей 554

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Флорештский район
Рэдулений ВекьRădulenii Vechi
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