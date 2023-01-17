село Новые Лимбены, село Новые Лимбены, Глодянский район (на 2017) — Familio

Новые Лимбены

Глодянский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Ясский уезд
1220Леонардовка (Новые-Лембены), д. вл.при ручье Шувец.2871199203
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Фалештская волость
887. Новые Лембены, село царан, при двух ставах, дворов 73, жителей 580, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Глодянский район
Лимбений НойLimbenii Noi
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