деревня Пашенная, деревня Пашенная, Пелымская волость, Туринский уезд (на 1912) — Familio

Пашенная

Пелымская волость, Туринский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2864Пашенная, д. каз.при рч. Линтовке.36047254
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Пелымская волость
Пашенная д., при рч. Рытване, на зем. тр.61761919422653 7047 5274
Туринский уезд, Тахтанская волость
Пашенный в. п., при рч. Линтовке, на прос. дор.770356181855
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