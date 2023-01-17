село Шурышкары, село Шурышкары, Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ (на 2019) — Familio

Шурышкары

Шурышкарский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Березовский округ
823Шуришкарский, ул. остяк.при р. Малой Оби.2958041102105
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Березовский уезд, Обдорския Самоедская и Остятская волость
Шурышкарския юр., при р. М. Оби141031090135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский район
204282Шурышкарысело65°54'00"65°21'00"Q-41-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ямало-Ненецкий автономный округ, Шурышкарский муниципальный район, Шурышкарское сельское поселение
71926421101с Шурышкарысело
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