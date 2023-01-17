деревня Новоселки, деревня Новоселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Новоселки

Клепиковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Дерсковская волость
249. Новоселки (М. Беломутово), деревня бывшая владельческая, дворов 59, жителей 427, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Клепиковский район
993Новоселкидеревня55°12'с.ш.39°57'в.д.N-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Болоньское сельское поселение
61610415261д Новоселкидеревня
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