Верхний Брилев
Гомельская волость, Гомельский уезд (на 1910)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
4Дер. Верхний Брилевнедалеко от Киевск. шос. колодцеВерхне-Брилевскому с. об. 41135117Краснянск. пр. 1574
30Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцедв. М. И. Бенедиктович, пр. 134Красненск. пр. 1583
31Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцед. ст. сов. Ал. Мельникову, пр. 134Красненск. пр. 1583
32Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцедв. 3. Ф. Мельниковой, пр. 123Красненск. пр. 1583
33Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцемещ. Л. Е. Попову, старообр. 122Красненск. пр. 1583