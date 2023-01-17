деревня Верхний Брилев, деревня Верхний Брилев, Гомельская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Верхний Брилев

Гомельская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Гомельская волость
4Дер. Верхний Брилевнедалеко от Киевск. шос. колодцеВерхне-Брилевскому с. об. 41135117Краснянск. пр. 1574
30Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцедв. М. И. Бенедиктович, пр. 134Красненск. пр. 1583
31Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцед. ст. сов. Ал. Мельникову, пр. 134Красненск. пр. 1583
32Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцедв. 3. Ф. Мельниковой, пр. 123Красненск. пр. 1583
33Имение Верхний-БрилевКиевского шоссеколодцемещ. Л. Е. Попову, старообр. 122Красненск. пр. 1583
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