село Покровское на Сити, село Покровское на Сити, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Покровское на Сити

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3005Покровское на Сити, с. каз.на р. Сити.4535249298Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Покровско-Ситская волость
1105. Покровское, село бывшее государственное, при речке Сити, дворов 17, жителей 93, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, 18 ла Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Покровско-Ситская волость
с. Покровское на СитиVIII. Покровское общество464017Покровский на Сити приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
3298Покровскоесело58°11'с.ш.37°50'в.д.O-37-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Брейтовское сельское поселение
78609411306с Покровское на Ситисело
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