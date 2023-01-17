Клюки
Київська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1172. Клюки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Кривой Усте, дворов 141, жителей 923, церковь православная, питейный дом, лавка, ветряная мельница
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Клюки село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-11579Клюкиселоцентр сільської радир-н Тетіївськийсільрада Клюківська