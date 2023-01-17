село Клюки, село Клюки, Київська область (на 2018) — Familio

Клюки

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Стадницкая волость
1172. Клюки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Кривой Усте, дворов 141, жителей 923, церковь православная, питейный дом, лавка, ветряная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Старо-Животовская волость
Клюки село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11579Клюкиселоцентр сільської радир-н Тетіївськийсільрада Клюківська
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