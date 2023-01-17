Заболотье
Волинська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
763. Заболотье, село бывшее государственное, при озере Туре, дворов 133, жителей 1008, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, стан Показать все
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ЗаболотьеДеревня531225817Малорыта
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3529Заболоттяселище міського типуцентр селищної радир-н РатнівськийЗаболоттівська селищна рада