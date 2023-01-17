посёлок городского типа Заболотье, посёлок городского типа Заболотье, Волинська область (на 2018) — Familio

Заболотье

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Заболотская волость
763. Заболотье, село бывшее государственное, при озере Туре, дворов 133, жителей 1008, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, стан Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Великорытская волость
ЗаболотьеДеревня531225817Малорыта

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3529Заболоттяселище міського типуцентр селищної радир-н РатнівськийЗаболоттівська селищна рада
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close