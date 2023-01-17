деревня Высокуша, деревня Высокуша, Обринская волость, Тихвинский уезд (на 1913) — Familio

Высокуша

Обринская волость, Тихвинский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Обринская волость
1015. Вококуша, деревня бывшая владельческая, дворов 14, жителей 50, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Обринская волость
21Высокуша (дер.)3-го стана, 5-го зем. уч.Новинского15254244863811земледелиепочтовый трактключ.Смежна с деревней Ореховой Лужей и пог. Лученским.
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