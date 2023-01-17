деревня Новая Бия, деревня Новая Бия, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Новая Бия

Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7808Ново-Биинская (Новая Бия), д. каз.при рч. Седмурче.10444116346399Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Волипельгинская волость
590. Новая Бия, деревня бывшая государственная, при речке Седмурче, дворов 130, жителей 850

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Вавожский район
518392Новая Биядеревня56°48'00"51°41'00"O-39-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Вавожский муниципальный район, Водзимоньинское сельское поселение
94606444126д Новая Биядеревня
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