Усть-Яндома
Медвежьегорский район, Республика Карелия (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
386Усть-Яндома (пос.: Восточная и Западная), д.при Онежской губе.112542787113Часовня православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
13. Усть-Яндома Восточная, деревня бывшая государственная, при озере Онеге, дворов 14, жителей 112, часовня, мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
151195Усть-Яндомадеревня62°10.4'35°15.7'P-36-071