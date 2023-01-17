деревня Усть-Яндома, деревня Усть-Яндома, Медвежьегорский район, Республика Карелия (на 2018) — Familio

Усть-Яндома

Медвежьегорский район, Республика Карелия (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
386Усть-Яндома (пос.: Восточная и Западная), д.при Онежской губе.112542787113Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Великогубская волость
13. Усть-Яндома Восточная, деревня бывшая государственная, при озере Онеге, дворов 14, жителей 112, часовня, мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Медвежьегорский район
151195Усть-Яндомадеревня62°10.4'35°15.7'P-36-071
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