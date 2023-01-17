посёлок Усть-Азас (Шортайга), посёлок Усть-Азас (Шортайга), Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Усть-Азас (Шортайга)

Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Дальне-Каргинская кочевая инородная волость
5Ул. Усть-Азас6402404014

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Таштагольский район
118470Усть-Азас (Шортайга)посёлок52°56'88°24'N-45-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, Усть-Кабырзинское сельское поселение
32627438211п Усть-Азас (Шортайга)поселок
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