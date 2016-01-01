село Мачара, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Мачара

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Маҷара, მაჩარა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гульрипшский район, Мачарский сельсовет
село Мачара2203230855

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
с. Мачара230855

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