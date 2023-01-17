деревня Малая Сосновка, деревня Малая Сосновка, Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Малая Сосновка

Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Назаровская волость
286Сосновская, д. (п. уч. Сосновка, 119 дол.), на рч. Сосновке4512710435

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Назаровский район
167550Малая Сосновкадеревня55°57'90°53'N-46-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Назаровский муниципальный район, Сельское поселение Краснополянский сельсовет
4637431121д Малая Сосновка#Н/Д
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