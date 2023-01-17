погост Свидь, погост Свидь, Никольская волость, Кирилловский уезд (на 1913) — Familio

Свидь

Никольская волость, Кирилловский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Никольская волость
58Свидский Николаевский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля2211216625+учит. и стрж.земледелиерека Свидь.2 церкви, церковно-приходская школа, смежен с деревней Астафьевой.
59Свидский погост (ус.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля83268167261церковная службаземледелиерека Свидь.
60Свидский шлюз (стрж.)2-го стана, 2-го зем. уч.М. П. С.22358166261шлюзовые служащиерыболовстворека Свидь.
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