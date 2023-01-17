Свидь
Никольская волость, Кирилловский уезд (на 1913)
- Статус
- не существует
- Тип
- погост
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
58Свидский Николаевский погост (пог.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля2211216625+учит. и стрж.земледелие—река Свидь.2 церкви, церковно-приходская школа, смежен с деревней Астафьевой.
59Свидский погост (ус.)2-го стана, 2-го зем. уч.Церковн. земля83268167261церковная службаземледелие—река Свидь.—
60Свидский шлюз (стрж.)2-го стана, 2-го зем. уч.М. П. С.22358166261шлюзовые служащиерыболовство—река Свидь.—