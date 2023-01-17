деревня Кормильцева, деревня Кормильцева, Grāveru pagasts, Krāslavas novads (на 2019) — Familio

Кормильцева

Grāveru pagasts, Krāslavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ужвалдская волость
73КормильцеводеревняДубно, рекаКовалевского, старообрядческогоМешковскому сельскому обществу4

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Grāveru pagasts
Kormiļcevaagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=62728
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