посёлок Нижнее Мошево, посёлок Нижнее Мошево, Соликамский, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижнее Мошево

Соликамский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Мошевская волость
1804. Нижне-Мошева (Мошенское), село бывшее государственное, при речке Мошевице, дворов 47, жителей 282, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Соликамский район
733629Нижнее Мошевопосёлок59°48'00"56°36'00"O-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Соликамский
57730000386п Нижнее Мошевопоселок
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