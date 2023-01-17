деревня Короткий Колодезь, деревня Короткий Колодезь, Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Короткий Колодезь

Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2712Короткий Колодез (Голобово), сц. вл.при руч. Коротком.502065559
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Должанский район
291597Короткий Колодезьдеревня52°00'с.ш.37°41'в.д.N-37-148

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Должанский муниципальный район, Козьма-Демьяновское сельское поселение
54615407121д Короткий Колодезьдеревня
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