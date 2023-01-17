деревня Выползово, деревня Выползово, Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Выползово

Унинский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
2719Выползовская (Васильевской Заимки), д. каз.при Талом ключе.110213099125
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Порезская волость
269. Выползовская, деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 42, жителей 257, 2 кожевенных заводов, 2 швальн. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Унинский район
238116Выползоводеревня57°37'51°17'O-39-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Унинский муниципальный район, Порезское сельское поселение
33640428116д Выползоводеревня
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