Меркуловичи
Чечерский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
427. Меркуловичи, село бывшее владельческое, при реке Чечере, дворов 32, жителей 321, волостное правление, церковь православная, больница, школа, ветр. и вод. млн. В 5 ве Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Меркуловичи, в нем Меркуловичское вол. прав. трактерекеМеркулович. с. о. 69218213Меркулович. пр. 10042
47Фол. Меркуловичитрактеречкеземлевл. Забелло, прав. 122Меркулович. пр. 10042
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Меркуловичи505
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Меркуловичи216