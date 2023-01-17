агрогородок Меркуловичи, агрогородок Меркуловичи, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Меркуловичи

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
427. Меркуловичи, село бывшее владельческое, при реке Чечере, дворов 32, жителей 321, волостное правление, церковь православная, больница, школа, ветр. и вод. млн. В 5 ве Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
1Село Меркуловичи, в нем Меркуловичское вол. прав. трактерекеМеркулович. с. о. 69218213Меркулович. пр. 10042
47Фол. Меркуловичитрактеречкеземлевл. Забелло, прав. 122Меркулович. пр. 10042

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Меркуловичский сельсовет
д Меркуловичи505

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Меркуловичский сельсовет
аг. Меркуловичи216
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