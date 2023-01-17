Долженицы
Оршанский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Дер. ДолженицыпроселкеколодцеМошковск. с. о. 216580Грязинского пр. 9217
103Им. Долженицыпроселкеколодцест. сов. П. Бурскому, прав. 132Грязинского пр. 9217
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Долженицы10
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Долженицы11